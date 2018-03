Mening in beeld

Voer voor cartonistenMening in beeldCartoonisten maken dankbaar gebruik van de keuze van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain voor Sarah Palin als running mate. „Cartoonisten mogen haar wel”, zegt de Zweedse tekenaar Riber Hansson, maker van de cartoon hiernaast. „Elke onderbreking van de eindeloze stroom van mannelijke politici voelt als een oase.” Hanssons cartoon toont Palin in de klassieke Monroe-pose: onschuldig en ondeugend tegelijk. De olifantenpoten verwijzen naar het symbool van de Republikeinse partij, en naar het spreekwoordelijke porselein, ook in Zweden een begrip.