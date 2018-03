Men in black

Sommige mannen dragen uitsluitend zwart. Altijd en onder uiteenlopende omstandigheden, weertypen en gemoedstoestanden. Zijn ze ijdel, of juist dienend, of scheppen ze graag afstand?

„Vroeger, toen de kerken nog vol zaten, droeg het volk zwart uit nederigheid tegenover God. Notabelen als de notaris en de burgemeester droegen zwart om zekerheid, vertrouwen en autoriteit uit te stralen”, weet Gunther Frank. Hij is stylist en trendwatcher en heeft jarenlang het Nederlands Mode Instituut geleid. „Maar alle wetmatigheden van de sportieve, formele en klassieke kleding verdwenen in de jaren zestig. Dat was voor het volk een ramp, want dat had geen voorbeelden meer. Toen kwam de merkkleding op. Vanuit deze situatie ontstond de moderevolutie: de dagelijkse kleurrijke mode werd op straat geboren en de designers gingen massaal over op zwart.”

„Er is geen andere kleur die zoveel verschillende codes heeft als zwart”, zegt Frank. Kleur is zijn specialiteit. „Het kan zowel feestelijk, zakelijk, macho, sexy, rebels en magisch zijn als de kleur van de dood. Zwart straalt onkwetsbaarheid uit en kracht. Het materiaal bepaalt de sfeer. Grofweg kun je zwart in drie materiaalgroepen onderverdelen. Leer en suède staan voor machismo en seksualiteit; beroepskleding – de toga, het rokkostuum, enzovoorts – wordt gemaakt van katoen, wol en polyester; satijn, bont, fluweel of zwart met een werkje zoals Armani-zwart zijn fancy. Dat zie je bij mannen op feesten en begrafenissen. Een zwart jasje van een wollen crêpe geeft hem een compleet andere uitstraling dan hetzelfde jasje in fluweel.”

Mannen in zwart hebben genoeg middelen ter beschikking om hun persoonlijkheid te onderstrepen. „De designerbril, de telefoon en het kapsel zijn belangrijke accessoires om bovenop het zwart een eigen identiteit te creëren. Sieraden en tatoeages doen dat ook, net als de auto, want mensen die altijd zwart dragen hebben zeker een zwarte auto. Een Gothic heeft zo zijn specifieke eigen kenmerken waardoor zijn zwart direct gothic-zwart is.”

Frank zelf heeft nooit een zwarte periode gehad. Hij houdt er niet van. Zes mannen die er wel van houden, om verschillende redenen, vertellen over hun gevoel bij zwart.