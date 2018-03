Medewerkers: Cornelie Tollens

Fotografe Cornelie Tollens maakte voor deze M een serie naakten. Deze foto’s staan bij een reportage over Charlotte Roche, de schrijfster van de shockerende roman, Feuchtgebiete, die al maanden de Duitse bestsellerlijsten domineert en waarvan in oktober de Nederlandse vertaling Vochtige streken verschijnt. Net als bij Roche speelt (vrouwelijke) seksualiteit in het werk van Tollens een belangrijke rol. Dat geldt niet alleen voor haar vrije werk, maar ook voor haar modereportages voor tijdschriften als Elle, La vie en rose en Dif. En dat geldt vanzelfsprekend ook voor haar opdrachtwerk voor Playboy. Tollens, die regelmatig exposeerde in musea, wisselt vrij werk graag af met opdrachten. ‘Een fiftyfifty-verdeling vind ik ideaal. Bij een grote commerciële opdracht werk je in teamverband. Daarna vind ik het heerlijk om in mijn eentje te freaken aan vrij werk. Maar als vrij werk mijn enige uitlaatklep zou zijn, werd ik gek.’ Tollens noemt de roman van Roche ‘duister’. De fotografe vond het lastig om de vaak rauwe seksualiteit die in het boek expliciet wordt beschreven, te vertalen in acceptabele beelden, ‘net op het randje’. Zoals altijd hoopt Tollens met haar foto’s iets los te maken bij de kijker. ‘Prachtig en spuuglelijk, dat zijn beide reacties waar ik blij van word. Wat ik heel erg vind, is als ik te horen krijg dat mijn foto’s ‘wel leuk’ zijn.’ Voor liefhebbers van Tollens’ werk is er de M kunsteditie (zie hiernaast) en de monografie Hard love, die in oktober bij uitgeverij d’Jonge Hond verschijnt.

Tollens, Cornelie