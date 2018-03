Loodzware krant

Een heleboel (grote) mensen schreven over de Proefjesfabriek. Ze vonden de uitleg te simpel. `De kracht die de krant naar beneden houdt is alleen de zwaartekracht. De druk van de luchtkolom erboven is gelijk aan de druk er vlak naast en eronder`, schrijft bijvoorbeeld meneer Willems uit Alkmaar. Hij heeft wel een beetje gelijk. De clou van de proef is dat er iets verandert, wanneer je een klap op de liniaal geeft. Dan komt de lucht boven en onder de krant in beweging. En dan drukt er ineens meer lucht tegen de bovenkant van de krant dan tegen de onderkant. Voortaan zal Dr. Zeepaard zulke extra uitleg geven op:

www.nrc.nl/kleinewetenschap