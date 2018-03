We hebben schrijvers uitgenodigd om bij foto’s van Erwin Olaf een kort verhaal te schrijven: Remco Campert, Kees ’t Hart en Jowi Schmitz. Het is onze manier om iets toe te voegen aan de foto’s van Olaf, die deze maand in het Fotomuseum Den Haag getoond worden. En het geeft M een literair tintje. Dat past bij september, de maand die onder meer beschouwd wordt als ‘de opening van het literaire seizoen’.

Eind deze maand verschijnt de vertaling van Feuchtgebiete, de roman van de 30-jarige Charlotte Roche uit Keulen. Deze enorme bestseller (700.000 exemplaren verkocht) veroorzaakte in Duitsland een maatschappelijk debat. Over vrouwelijke seksualiteit en feminisme. Over het vrouwelijk schoonheidsideaal en hygiëne. Over literatuur en succes bij lezers. Omdat dit Duitse debat wellicht met de vertaling Vochtige streken naar Nederland overslaat, plaatsen we een reportage over de schrijfster en haar omstreden debuutsucces. We vroegen de Nederlandse fotografe Cornelie Tollens, bekend om haar sensuele fotografie, foto’s bij het thema van de roman te maken. Wie naakt schokkend vindt, bladert snel verder. Bijvoorbeeld naar de verrassende reportage over de nieuwe lichting Nederlandse diplomaten.

