Lasten bedrijven miljard lager

Het bedrijfsleven kan volgend jaar rekenen op een lastenverlichting van ongeveer één miljard euro. Het kabinet zal dit op Prinsjesdag bekendmaken, laat de werkgeversorganisatie VNO-NCW in Den Haag desgevraagd weten. De werkgevers, die al enige tijd aandringen op lastenverlichting, zijn tevreden over de lichtere lasten.

Het grootste deel van de lastenverlichting wordt veroorzaakt door een meevaller in de inkomensafhankelijk zorgpremies. Die levert werkgevers een voordeel op van tussen de 500 à 600 miljoen euro. Daarnaast kunnen werkgevers, net als werknemers, rekenen op verlaging van de WW-premie (werkloosheid). Met deze maatregelen hoopt het kabinet de positie van het bedrijfsleven met het oog op de verslechterende economische situatie te stabiliseren.

„Lichtere lasten zijn goed voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW. „De overheid opent met deze maatregelen de weg voor een verantwoorde ontwikkeling van de loonkosten en een lagere inflatie.” Eerder al maakte het kabinet bekend dat het de lasten van de burgers eveneens wil verlichten door de voorgenomen btw-verhoging te schrappen en de koopkracht voor iedereen op peil te houden. Gezinnen gaan er volgend jaar in koopkracht op vooruit.

Verder zal minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) een bedrag van 500 miljoen euro beschikbaar hebben voor innovatie in het bedrijfsleven. De maatregelen om de lasten voor het bedrijfsleven te verlichten zijn vooral toe te schrijven aan inspanningen van CDA-ministers. De ministers van de PvdA stemden er mee in toen in augustus uit prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) bleek dat de economische vooruitzichten slechter waren dan geraamd. De economie zal volgend jaar slechts met 1 procent groeien in plaats van de verwachte 1,25 procent.