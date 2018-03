Kouchner wil een vrouw met een vraag

Al wekenlang is Frankrijk als voorzitter van de Europese Unie heel tevreden over zichzelf. Het akkoord over een staakt-het-vuren tussen Georgië en Rusland, van half augustus, kwam er door Franse bemiddeling, namens de EU. Dat de zes punten uit het plan nog lang niet allemaal zijn uitgevoerd - er zijn nog steeds Russische troepen en Russische controleposten in Georgië - maakt die Franse tevredenheid niet minder. Steeds maar weer zijn er Franse ministers die zeggen hoe belangrijk de Franse bemoeienis is geweest in dit conflict.

De Fransen zijn vast van plan om van hun EU-voorzitterschap, dat nog tot het eind van het jaar duurt, een succes te maken. En als het dat niet wordt, zullen ze in elk geval heel vaak hebben gezegd dat het een succes was. Je zult zien dat dan toch veel mensen het geloven.

Gisteren en vandaag waren de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Avignon voor een informele vergadering. Iedereen dacht dat die bijeenkomst een mislukking zou worden, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner na afloop. De crisis in de Kaukasus was nog niet voorbij, de Europese landen dachten verschillend over de gevolgen die het conflict moest hebben voor hun relatie met Rusland, ze waren het oneens over beloftes die gedaan zouden moeten worden - of niet - aan Oekraïne, dat zich ook bedreigd voelt door Rusland.

Kouchner zei dat hij natuurlijk niet zelf wilde zeggen dat de vergadering in Avignon een succes was geweest. Maar de voorspelde mislukking was het zeker niet geworden, vond Kouchner zelf.

Het was ook niet de bedoeling dat journalisten met hun vragen zijn feest kwamen verpesten. Wilde een Ierse journalist weten wat de Franse president Nicolas Sarkozy nou precies bedoelde toen hij vorige week zei dat het nieuwe EU-verdrag, door Ierland afgewezen, de EU kon helpen in zo’n enorme crisis?

Kouchner keek hem woedend aan. Dacht mijnheer nou echt dat dit het juiste moment was voor zo’n vraag? Hij draaide zijn hoofd weg en zei dat hij nu echt een vrouw wilde hebben met een vraag.

Kouchner wees de vrouw zelf aan, en daarna mocht weer een vrouw een vraag stellen. Als hij hun voornaam had gehoord, gebruikte hij die meteen in zijn antwoord. ‘Het is zo, Beatrice..’ Mannen waren ‘mijnheer’.

En toen kwam toch nog het antwoord op de vraag van de Ierse journalist, al was dat - zei Kouchner er voor de zekerheid bij - niet de bedoeling. Er zijn EU-lidstaten die vinden dat landen uit de buurt van Rusland nu sneller bij de EU moeten gaan horen, om ze te beschermen. Maar het nieuwe verdrag was er juist voor bedoeld om die uitbreiding beter te regelen. Voilá.