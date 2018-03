Kim Gevaert wint in stijl bij afscheid Brussel, 6 sept. Kim Gevaert heeft haar atletiekcarrière gisteravond tijdens de Memorial Van Damme bij de finale van de Golden League in stijl afgesloten. De Belgische sprintster won in Brussel voor bijna 50.000 fans de 100 meter. Ze finishte met tegenwind na 11,25 seconden afgetekend als eerste. De 30-jarige Gevaert won tijdens de Spelen met de estafetteploeg verrassend zilver op de 4x100 meter. De tweevoudig Europees kampioen versloeg, onder toeziend oog van kroonprins Philip en prinses Mathilde, de Bahamaanse Debbie Ferguson en de Amerikaanse Me’Lisa Barber. De sprint van de mannen werd gewonnen door de Jamaicaan Usain Bolt die zijn rivaal Asafa Powell versloeg in 9,77. Foto AFP ==== Belgian athlete Kim Gevaert celebrates just after the finish line of the women 100m, ahead of Bahamas Debbie Ferguson (4) and USA Melisa Barber (L), on September 5, 2008 at the Athletics Golden League meeting, Memorial Van Damme, in Brussels. AFP PHOTO/ BELGA PHOTO LALMAND-LEFOUR-JANSENS BELGIUM OUT

