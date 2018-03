Justitie hoort haar eigen collega in zaak-Samir A.

Officier van justitie Koos Plooij moet zich opnieuw verantwoorden voor het schrappen van passages in getuigenverklaringen. Dat heeft het Haagse gerechtshof gisteren besloten tijdens het hoger beroep van de Piranha-zaak.

Advocaat-generaal Derk Kuipers had zelf gevraagd om zijn collega Plooij opnieuw te mogen horen. Afgelopen maandag had hij gevangenisstraffen tot maximaal vijftien jaar geëist tegen Samir A. en drie medeverdachten wegens het beramen van aanslagen. In 2006 had de rechtbank celstraffen tot acht jaar opgelegd.

Officier van justitie Plooij was al eerder gehoord over het ‘schonen’ van verklaringen van de zus van Piranha-verdachte Soumaya S. Deze zus was enige tijd zelf verdacht, en had tijdens een verhoor verteld hoe zij en haar familie nauwe contacten hadden onderhouden met inlichtingendienst AIVD. Volgens Plooij had de recherche deze passages geschrapt om de familie te vrijwaren van mogelijke represailles uit radicale kring. De officier van justitie zei dat hij hiermee akkoord was gegaan omdat de zaak tegen de zus was geseponeerd. Plooij zei zelf ook verrast te zijn dat de processen-verbaal later opdoken in de Piranha-zaak.

Volgens de advocaten van de verdachten zijn de verklaringen echter gecensureerd omdat niet naar buiten mocht komen hoe AIVD en justitie op illegale wijze hebben samengewerkt. Plooij zou bewust ontlastende informatie hebben weggelaten en dus meineed hebben gepleegd.

Afgelopen maandag bracht de verdediging naar buiten dat de geschoonde verklaringen ook zijn gebruikt tijdens een Raadkamerzitting na een eerdere aanhouding van Soumaya S. in 2005. Tijdens deze zitting was Plooij officier van justitie. Volgens Soumaya’s advocaat Bart Nooitgedagt beseft justitie dat deze kwestie „verregaande consequenties” kan krijgen, met als mogelijkheid dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard.