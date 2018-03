Jong Oranje geeft overwinning weg en mist nog punt

Jong Oranje is nog altijd niet zeker van een plek in de play-offs voor het Europees jeugdkampioenschap voetbal, volgend jaar in Zweden. De ploeg van bondscoach Foppe de Haan verspeelde in Kerkrade vlak voor tijd een zeker lijkende overwinning tegen Noorwegen: 1-1. Jonathan de Guzman bracht Jong Oranje kort na rust uit een vrije trap op voorsprong. In de slotfase profiteerden de Noren van geklungel in de defensie van Nederland, waardoor de mannen van De Haan dinsdag in elk geval niet mogen verliezen van Jong Zwitserland om zich alsnog te plaatsen voor de play-offs.