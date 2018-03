Een weekje naar de Dolomieten met mijn zoon van tien, we hadden ons ingeschreven voor een berghuttentocht, dat leek hem wel ‘vet’. Ik, eerst nog bezorgd of hij dat wel aankon, liep al na een uur ver achter de groep aan te zweten, hijgend, met blaren op de voeten. Mijn wanhopige geroep om terug te keren of langzaam aan te doen werd weggehoond. Mijn ego kreeg een gevoelige deuk.

De lunch kwam in zicht en mijn gemoed klaarde op, goede geuren omringden de berghut, ze hadden carpaccio en daarna reebiefstuk op het menu, cola voor zoonlief en een buitengewoon mooie lokale wijnkaart. De Dolomieten liggen in de Noord-Italiaanse provincie Alto Adige oftewel Südtirol, want tot aan de Eerste Wereldoorlog is dit Oostenrijk geweest. De Südtirolers weten Oostenrijkse efficiëntie en Italiaans temperament te vermengen en dat vertaalt zich in de wijnen: loepzuiver, strak en tegelijkertijd toch zuidelijk vol en rijp.

Wijn verbouwen in Alto Adige is niet bepaald gemakkelijk te noemen en een fles is daarom ook nooit goedkoop. De alpenprovincie heeft slechts vijftien procent land ter beschikking dat bewerkt kan worden. Bovendien ligt dat vaak op berghellingen, met als gevolg steile terrassen. Het dwingt wijnboeren zich te concentreren op topkwaliteit. Dat bleek al meteen in het glas chardonnay van Alois Lageder, een ongelofelijk rijke en tongstrelende wijn, strak met duidelijk citrusfruit, toast en hazelnoot. Zuiver en toch mondvullend sappig met een lange afdronk. Ik voelde me al een stuk beter.

Daarna het hoofdgerecht met een wonderschone Pinot Nero van Hofstatter, een granaatrode verleider met in de neus een kluwen van kirsch, viooltjes, kaneel en cederhout. In de smaak aardbeitjes en andere verfijnde bosvruchten, delicaat en pakkend, een wijn als geschoren zijde.

Na de lunch moesten we nog een top beklimmen. Het was nauwelijks te geloven, maar de vermoeidheid was weg en ik rende jodelend de helling op. Het werd nog een mooie week.

Menno Simon

Chardonnay Alto Adige 2005, Alois Lageder; Wijnkoperij de Gouden Ton ca. €11,75; www.degoudenton.nl Pinot Nero / Blauburgunder 2006, J. Hofstatter; Grapedistrict ca. €13,50; www.grapedistrict.nl

De berghut met de mooiste wijnkaart op 2000 meter hoogte: www.fodara.it