iPod van Reinildis van Ditzhuyzen

Reinildis van Ditzhuyzen is historica. Haar boek over omgangsvormen voor kinderen, KinderDitz, verschijnt komende maand bij uitgeverij Becht.

Dit is haar iPod topdrie:

1. W. A. Mozart: ‘Come scoglio’ uit Così fan tutte

‘Op mijn iPod staan wel zeven uitvoeringen van deze aria, van Cecilia Bartoli tot Christina Deutekom. Maar de uitvoering die me steeds weer koude rillingen bezorgt, is die van Gundula Janowitz. Hoe vaker ik deze muziek hoor, hoe mooier het wordt. Voor mij het bewijs hoe goed Mozart wel niet is.’

2. De 7 klokken van de Salzburger Dom, cd bij een tentoonstellingscatalogus over de kerkmuziek van Mozart

‘Ik heb in Salzburg gewoond. De eeuwenoude klokken van de Dom klinken zo indrukwekkend. Bij dat gebeier hoor ik de Middeleeuwen en Europa – de wereld achter onze beschaving, zeg maar.’

3. Die Gansch Schwestern: Steirer Dreier

‘Van jodelmuziek wordt vaak meesmuilend gezegd dat het muziek voor het lagere volk is. Onzin. Jodelen is het spiegelbeeld van de ziel, jodelen is harmonie! Het laat horen hoe je zonder woorden kunt communiceren.’