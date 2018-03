Er is een hoop onrecht in de wereld. Honger, armoede, oorlog. En het feit dat een navigatiesysteem dat voor honderd euro bij de Aldi ligt, opeens kapitalen kost als het wordt ingebouwd in een auto.

Het spreekwoordelijke oude vrouwtje dat tot voor kort in mijn VW Passat (z.g.a.n.) reed, had niets met in-car entertainment en mobile electronics. De auto heeft niet eens een radio, laat staan een carkit. ‘En als u ’m met navigatie wilt, komt er 1.500 euro bij’, vertelt de autoverkoper zonder blikken of blozen.

Auw.

Natuurlijk zijn er verschillen tussen een portable systeem à la Tomtom of een ingebouwde variant. Bij geïntegreerde navigatie heb je geen gehannes met draden en bovendien werkt het vaak iets accurater door een ingebouwde gyroscoop of betere gps-antenne. Maar het belangrijkste onderscheid is dat je de ene zelf met een lelijke zuignap tegen de voorruit plakt en de ander door Uw Peperdure Inbouwspecialist laat monteren. Die profiteert van de inbouwvrees die iedere kersverse autobezitter heeft: niemand heeft zin om te schroeven en te zagen in een voertuig dat nog nieuw ruikt.

De markt voor radio/navigatie/entertainmentsystemen is er de afgelopen jaren niet onoverzichtelijker op geworden. Merken die voorheen alleen inbouwsystemen bouwden (bijvoorbeeld VDO Dayton) verkopen nu ook portable navigatie apparaten. Tomtom gaat op zijn beurt vaste systemen leveren aan een paar automerken. En Pioneer gooit er dit jaar zelfs een nieuwe productgroep tegenaan: het hybride navigatieapparaat.

Pioneers Avic F500BT lijkt op het eerste gezicht namelijk een inbouwsysteem, omdat het apparaat twee DIN hoog is (één DIN is de ruimte die een ouderwetse autoradio inneemt). Maar met één klik neem je het lcd-scherm van 5,8 inch mee om het als een los navigatiesysteem te gebruiken, bijvoorbeeld in een andere auto.

Er blijft verder weinig te wensen over met dit multimediasysteem aan boord: de F500BT navigeert probleemloos door Europa, kan overweg met een iPod Video en heeft een ingebouwde bluetooth-ontvanger om handsfree te bellen. Adviesprijs: 650 euro, maar houd er rekening mee dat het apparaat nog ingebouwd moet worden.

Het kan slimmer. De firma Anyway levert in Nederland een navigatiespiegel, die je maar één keer tegen de voorruit hoeft te plakken. Het apparaat (499 euro) beschikt over een lcd-scherm van vier inch waarop de route wordt weergegeven – keurig op ooghoogte en zonder schroeven, snoeren of lelijke zuignappen. Geen dief die eraan denkt om de binnenspiegel mee te nemen, en de Anyway 400 dient ook nog eens als carkit dankzij een ingebouwde bluetooth-ontvanger.

Maar mijn Passat krijgt uiteindelijk een zuinige oplossing. Voor de derde keer oprij verhuist het oude navigatiesysteem mee naar de volgende

auto. De rekening voor het ombouwen: 250 euro, voor nog geen half uurtje werk.

Auw.

beeld Pepijn Barnard