Gelukkig was de impala al dood toen archeologen hun ideetje op hem gingen uitproberen. Ze hadden oude stenen punten gevonden van mensen die 70.000 jaar geleden leefden in een grot in Zuid-Afrika. Wat deden die lui toen met die rare punten? Dat was de vraag. Waren het weerhaakjes van een houten harpoen? Of gewoon punten op een pijl of een speer? Een speciaal gebouwde machine stak 167 keer met verschillende speren op de dode antilope in.

Conclusie: prima speerpunten! (HS)