Illegale Chinezen opsluiten mag niet

Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) mag voorlopig geen illegale Chinezen meer opsluiten in vreemdelingenbewaring, omdat er geen zicht bestaat op uitzetting „binnen redelijke termijn”. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State, gisteren, in een zaak die was aangespannen door een illegale Chinees. Deze man is inmiddels vrijgelaten.

De uitspraak, waartegen geen hoger beroep mogelijk is, heeft zeer waarschijnlijk gevolgen voor tientallen andere Chinese vreemdelingen die vastzitten omdat ze moeten worden uitgezet. De staatssecretaris mag illegalen alleen in vreemdelingenbewaring plaatsen als ze binnen een redelijke termijn kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst. China levert bijna nooit inreispapieren aan Chinezen die illegaal in het buitenland verblijven en terug moeten. Vorig jaar werden er bijna 680 aanvragen voor een inreispapier (laissez-passer) ingediend bij de Chinese autoriteiten. Dit jaar zijn het er al 270. De laatste keer dat zo’n document werd afgegeven was in april 2007.

Volgens de Raad van State doet Albayrak wel haar best om met China tot een vergelijk te komen, maar het lijkt er niet op dat dat snel resultaat zal hebben. Tijdens de zitting van de Raad van State op 21 augustus over deze kwestie kon de staatssecretaris „over de inhoud van de gevoerde gesprekken noch over de termijn waarbinnen een verandering in de houding van de Chinese autoriteiten mag worden verwacht” helderheid verschaffen, stelt de Raad van State.

Het ministerie van Justitie bestudeert de uitspraak van de Raad van State en kon gisteren nog niet reageren.