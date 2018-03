Vrijdag 29 augustus

Om kwart voor zeven staat mijn jongste zoon Lucas van vijf naast ons bed. De dag is begonnen, want hij moet even vertederend vertellen dat zwemles goed ging de vorige dag, hij heeft zijn tweede sticker! Nog wat slaperig de ontbijtjournaals (NOS en RTL) kijken om te zien dat Obama het uitstekend heeft gedaan de vorige avond. Knap denk ik. Zoveel druk, de hele wereld kijkt mee en je weet de juiste toon te raken en inhoudelijk jezelf neer te zetten. En dan met het gezin aan het ontbijt. Het ontbijt is een belangrijk moment voor ons gezin. Hoe laat het de avond ervoor ook is geworden, we ontbijten altijd samen. Tien voor half negen stap ik in de auto om naar de SoundWise studio’s van Fluitsma en Van Tijn in Amsterdam te gaan. Daar luisteren we naar de laatste demoversie van Hart en Ziel, het nieuwe album van Danny de Munk dat in oktober uitkomt. Ik ben vooral blij met de authenticiteit van wat ik hoor en heb natuurlijk wat kleine dingen waardoor ik denk dat het nog beter kan. Vervolgens een paar vergaderingen in in Amsterdam Noord. Als ik aankom zie ik het Java-eiland liggen en zie dat alles in gereedheid is gebracht voor de Uitmarkt. Het nieuwe culturele seizoen gaat weer beginnen. Ik voel een moment van opwinding, het gevoel dat we allemaal als kind kenden dat school weer is begonnen. Heerlijk! Dat gevoel heb ik opnieuw als ik ons kantoor aan het museumplein binnenloop en een groot team mensen tasjes met flyers en give-aways zie vullen. We delen deze tijdens de Uitmarkt bij onze stand uit. Op kantoor liggen stapels post en werk en bijna 200 mails van vandaag in de computer. Toch nog even wegwerken. Dus om negen uur, veel later dan gepland, stap ik in de auto om naar huis te gaan. Ik vind het fantastisch dat mijn vrouw Pien begrijpt dat ik weer eens wat later thuis ben vandaag.

Zaterdag

Ruben, mijn oudste zoon van negen, speelt ’s ochtends zijn eerste voetbalwedstrijd van het seizoen. Met een bekertje koffie langs de lijn of met een glas champagne op een première, twee uitersten maar allebei erg leuk. Soms wil hij te graag scoren en baalt als het niet lukt. Zijn team zoekt nog een coach maar door mijn drukke baan kan ik dat niet doen. Jammer. Na de wedstrijd rij ik naar Focus in Amsterdam. In de repetitiestudio’s is de laatste doorloop Sunset Boulevard die op 10 oktober in Koninklijk Theater Carré in première gaat. Voor iedereen een heel belangrijk moment. Het is een voorrecht om met het team van regisseur Paul Eenens te mogen werken en grote talenten als Simone Kleinsma, Pia Douwes en Antonie Kamerling in de hoofdrollen te hebben. We zijn een heel eind maar het wordt nog hard werken. ’s Middags kijken we met het hele gezin naar de eerste aflevering van AVRO’s Op Zoek Naar Joseph op dvd, omdat de jongste nog niet op mag blijven tot de tv-uitzending vanavond. Lucas roept elke keer ‘dat is pappa’ als hij mij ziet. We eten ’s avonds op verzoek van Lucas en Ruben lekker buiten patat met kroketten. Helaas ben ik niet technisch genoeg om de parasol, die het vanmorgen heeft begeven, te maken. Dan maar zonder. ‘s Avonds kijken we op tv nog een stukje live van Op Zoek Naar Joseph. Een hoofdrolspeler via een castingprogramma op tv vinden is spannend.

Zondag

Ik heb eindelijk weer eens goed kunnen slapen. Om half 11 vertrek ik naar Focus. Daar wordt gerepeteerd voor de Musical Sing-a-Long ’s avonds, als afsluiting van de Uitmarkt. High School Musical is in studio 22 bezig met de laatste danspassen. In studio 21 oefenen de tien Joseph’s, die vanavond op de Uitmarkt voor het eerst hun gezicht laten zien en zullen optreden. Voordat ik doorga naar de camerarepetities op het Java-eiland zelf, ga ik eerst nog langs de stand van Joop van den Ende Theaterproducties waar collega’s informatie verstrekken over onze producties. Gisteren was het erg druk door het goede weer, vandaag is het niet anders. Toch nog een beetje tot mijn verbazing staat er een grote rij met mensen die met me op de foto willen en een handtekening vragen. Daarna naar de Theaterfabriek waar ik met Tanja Dik, de directeur van onze theaters, een kop koffie drink. De hele dag staat er cabaret op het programma. Rijen tot buiten op de parkeerplaats geven aan hoe populair deze theatervorm is. Door naar de repetities op het grote podium van het Java-eiland backstage. Onze artiesten probeer ik zo goed mogelijk te motiveren en op te laden. Om half tien vertrek ik. Het is nu aan de artiesten en ik ga thuis naar de live uitzending op tv kijken. Ik zap tussen de Musical Sing-a-Long en Joop bij Zomergasten. Maar niet voordat ik het verhaal van onze zoek geraakte cavia in de tuin heb meegekregen want dat was voor ons gezin de essentie van vandaag.

Maandag

Met een tevreden gevoel word ik wakker. Het culturele seizoen is nu echt begonnen. Een succesvolle Uitmarkt en goede kijkcijfers voor de eerste uitzendingen van Op zoek naar Joseph en de Musical Sing-a-Long. Op kantoor heb ik vanochtend Raad van Bestuur vergadering van Stage Entertainment International. Samen met CEO Henk Kivits en collega Caspar Gerwe kijken we kort terug op het weekend. We vinden dat Joop het heel goed gedaan heeft bij Zomergasten, 3 uur lang jezelf blijven op tv, dat is geen sinecure. Op de agenda staat verder o.a. de internationale premièrelijst van het komende seizoen. Tot eind 2008 hebben we 14 premières. Later vandaag hebben we een brainstorm met Joop over het vijfjarenplan van het internationale theaterbedrijf.

Dinsdag

Ik zit sinds een aantal jaren in het bestuur van The Quality of Life Gala. Wij steunen met deze stichting het broodnodige onderzoek naar kinderkanker. Ik vind dat ongelofelijk belangrijk ,omdat nog altijd 25% van de kinderen met de diagnose kanker sterft in Nederland. Verschrikkelijk! Elk jaar organiseren wij een groot gala in Hotels van Oranje in Noordwijk. Daar proberen we met een avondvullend programma zoveel mogelijk geld op te halen voor concrete wetenschappelijke onderzoeken. Vorig jaar haalde we het recordbedrag van 2,2 miljoen euro op.

‘s Middags vergaderen met commercieel directeur Eline Danker over de marketingplannen van o.a. Dirty Dancing . Ook dit loopt uit. In drukke periodes als deze ga ik wekelijks voor ontspanning naar mijn masseur Axel. Zo ook vanavond. Axel is een oud-danser die in veel van onze producties heeft gestaan. Hij heeft zich laten omscholen en doet het goed met zijn eigen praktijk.

Woensdag

’s Ochtend kijk ik aandachtig naar het verslag dat de journaals doen over het Republikeinse Congres in Minnesota, waar Bush via een videoscherm de aanwezigen toesprak. De uiteindelijke verkiezingen komen nu in zicht. Ik verbaas me er telkens weer over dat wij ons al maanden bezighouden met de (voor)verkiezingen in de Verenigde Staten, maar kan niet ontkennen dat het mij ook intens bezighoudt.

Ik heb een script-reading bij Joop thuis van een originele nieuwe Nederlandse musical. Er zit veel humor in maar ook een mooie dramatisch verhaallijn. Na wat afspraken elders in het land stap ik om half zeven ’s avonds uit bij het Fortis Circustheater in Scheveningen. We dineren hier vanavond in het vernieuwde restaurant Le Cirque met het internationale management team van Stage Entertainment. Dat doen we altijd voorafgaand aan een dag vergaderen. We hechten daar veel belang aan, omdat er tijdens deze informele diners vaak al veel wordt besloten. Soms is de diner bijeenkomst nog productiever dan de reguliere meeting.

Donderdag 4 september

Ik word wakker in mijn geboortestad, op de Kop van Zuid in Hotel New York. Honderd jaar geleden zat hier nog het hoofdkantoor van de Holland-Amerika lijn. Nu hebben wij er met acht verschillende landendirecteuren en evenveel nationaliteiten de nacht doorgebracht. Aan het ontbijt lees ik de landelijke kranten en praat ik bij met de collega's. Welke productie zou wanneer waar uit moeten? Billy Elliot en Mary Poppins zijn terecht de favorieten. We vergaderen de hele dag waarbij we in de lunchpauze de presentatie van Holiday On Ice op de Maas bijwonen. 's Avonds een rondje langs de kleedkamers van o.a. René van Kooten, Jamai en Carlo Boszhard, die met Les Misérables in het Nieuwe Luxor Theater staan, 200 meter van Hotel New York. De voorstelling eindigt. Mensen zijn ontroerd. Een dame van ronde de 30 geeft me een klop op de schouder en zegt : “Mooi”. Dat is wat theater met je moet doen.