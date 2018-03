‘Iedereen mankeert wat, dat schept een band’

Een week voor de Spelen zijn de Nederlandse wielrenners – vier mannen en twee vrouwen – naar Zuid-Korea gevlogen voor een trainingskamp. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, zodat iedereen de tijd heeft om te acclimatiseren. Wat mijn eigen prestaties betreft: ik mik op een medaille, maar met een plaats bij de beste vijf ben ik niet ontevreden: de concurrentie is groot.”

„Toen ik in 2000 bij een val van de trap een dwarslaesie opliep, was ik net getrouwd. We hadden een mooi huis gekocht, de toekomst zag er zonnig uit. Maar met die val stortte mijn wereld in.

Vier jaar geleden heb ik in Athene een bronzen medaille gewonnen. De erkenning van media en publiek is strelend. Maar na een paar weken neemt het leven weer zijn gewone gang.”

Maar voor de rest heb ik weinig te klagen. De Chinezen hebben alles tot in de puntjes geregeld. Het olympisch dorp is één en al luxe en het paralympische logo wordt goed in beeld gebracht. Voor mijn gevoel nemen de Chinezen dit evenement even serieus als de reguliere Spelen; er lopen hier continu cameraploegen rond.

„Mijn coach en ik moeten er wel eens om lachen: daar zitten we dan in Qingdao. Ver weg van alle andere Nederlandse sporters, met z’n tweeën op een hotelkamer voor drie weken. Voor twee kerels is dat lang, hoor!

Of ik wel eens jaloers ben dat valide collega’s als Maarten van der Weijden en Pieter van den Hoogenband meer aandacht krijgen? Nee. Wij trainen even hard, maar scoren minder goed als het om kijkcijfers gaat. Daar kun je verongelijkt over doen, maar het is wel de realiteit.”

Mensen zijn verbaasd als ze horen welke tijden wij in het Paralympisch zwemtoernooi neerzetten. Michael Phelps zwom de 100m vlinderslag in 50,58, onze snelste zwemmer doet het in 57,0. Bij de 100 meter vrij bedraagt het verschil slechts vijf seconden. Toch zullen wij niet snel in een ‘echte’ wedstrijd zwemmen. Bij de 10 kilometer deed in Peking een zwemster met een onderbeenamputatie mee, maar zo iemand verschijnt bij de 200 wissel niet aan de start.

Stephan Lokhoff, 26

Sport: CP-voetbal

„Dit zijn mijn derde Paralympische Spelen. In Sydney werden we achtste, in Athene zesde. Ook in Peking krijgen we het zwaar in een poule met Rusland, China en Brazilië. Ik blijf hopen op een medaille.

Voetbal voor sporters met een hersenbeschadiging – kortweg CP-voetbal – verschilt in veel opzichten van de reguliere variant. Het veld is een stuk kleiner en we spelen met zeven man. Ik voetbal zelf centraal op het middenveld. We spelen in een 2-3-1 systeem.

De voorbereiding op dit toernooi was intensief. We hebben trainingskampen in Engeland, Oekraïne en Portugal achter de rug. En de laatste zes weken brachten we bijna fulltime met elkaar door. Dat is goed voor de teamgeest, maar mijn studie is er het laatste jaar bij ingeschoten. Ik zal even moeten wachten voordat ik meester in de rechten ben.

Van een ding hebben paralympische voetballers geen last: topclubs die hun spelers van de Spelen willen terughalen. Ik begrijp het wel hoor: ze zijn bang dat hun vedettes geblesseerd raken. Maar er is niets eervollers dan uitkomen voor je land op de Spelen. Dat zou ik voor geen goud willen missen.”