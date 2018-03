HET KOPPIGE PROPJE

Ha! Deze keer in de proefjesfabriek weer een proefje met een krant. Liever gezegd, met een klein propje krantenpapier. Het weegt haast niks zo’n propje, dus je kunt het makkelijk wegblazen. Lukt het je ook om het propje een lege fles in te blazen?

Wat heb je nodig?

Niet veel: een krant en een lege wijnfles (met een rechte hals).

Wat moet je doen?

Scheur een hoek van de krant en maak een propje zo groot als een rozijn.

Houd de fles op zijn kant, met de opening naar je toe, en leg het propje in de hals.

Blaas het propje in de fles. Lukt dat?

Waarom is dat zo? Je kunt het propje niet zomaar naar binnen blazen, omdat er ook lucht uit de fles komt. Die duwt van de andere kant tegen het propje. Dat komt zo: jouw blazen zorgt voor extra lucht in de fles. En die extra lucht (een ‘hoge luchtdruk’ in de fles) wil snel weer naar buiten. Dat kan alleen door de flessenhals. De wegstromende lucht duwt daar het propje net de andere kant op, juist naar buiten dus. Alleen als je zachtjes precies tegen het propje blaast, gaat het goed. Dat de extra lucht naar buiten wil, komt doordat lucht zich telkens zo wil verspreiden dat er overal ongeveer evenveel lucht in de dampkring zit.

Met dank aan Robbert Dijkgraaf en Arno Verweij van de website www.proefjes.nl

Meer over de proef op: www.nrc.nl/kleinewetenschap