Hema-helden

Nieuwe helden, daar is Sabien Duetz voortdurend naar op zoek. Helden? Lachend zegt het hoofd van de afdeling product- en conceptontwikkeling van Hema: ‘Zo noemen wij hier op kantoor een goedverkopend, typisch Hema-product: simpel én leuk, en onderscheidend vormgegeven.’

Het assortiment van de oer-Hollandse warenhuisketen telt vele helden: van het naadloze ondergoed tot de theedoeken met de handige metalen ophangringen, en van de Jip en Janneke-ballonnen tot de mini-dierentompouces. Van de 35.000 artikelen die Hema gemiddeld ‘op toonbank’ heeft, wordt jaarlijks bijna eenderde ververst. Dat betekent dat het team van Duetz, bestaande uit zestien ontwerpers in vaste dienst en twintig freelancers, elk jaar maar liefst tienduizend nieuwe producten ontwerpt.

Maar de productontwikkelaars staan er niet helemaal alleen voor. Al meer dan 25 jaar heeft Hema nóg een bron voor nieuwe artikelen: een ontwerpwedstrijd voor studenten van mode- en vormgevingsopleidingen. Die wedstrijd leverde in de loop der jaren diverse ‘helden’ op. Het bekendst is de fluitketel Le lapin, waarmee Nikolaï Carels in 1990 de wedstrijd won en waarvan er meer dan honderdduizend zijn verkocht. Andere voorbeelden zijn de knuffel Moki (2000), de 103%-vaas (2002) en het servies Tuit (2004). Ook het wegwerptaartplateau waarmee Annet Hennink vorig jaar won, doet het goed in de ruim vierhonderd Hema-winkels.

Profijt

Met de prijsvraag wilde het bedrijf design onder de aandacht van een breed publiek brengen en een bijdrage leveren aan de ontwerppraktijk van vormgevingsopleidingen. Maar na al die jaren blijkt Hema zelf ook profijt te trekken van de wedstrijd. Duetz: ‘Vanuit ons kantoor kijken wij naar de markt. Bij de studenten is het perspectief andersom: van buiten naar binnen. Dat werkt soms verfrissend. Het heeft ons diverse nieuwe werkwijzen en inzichten opgeleverd.’

Met een paar ontwerpers is na de wedstrijd ook een band ontstaan. Jurre Groenenboom, die in 2004 als student industriële vormgeving aan de TU Delft won met zijn servies Tuit, ontwierp voor Hema onlangs een rollator. Duetz: ‘Onze eigen ontwerpers hebben niet zo veel tijd om aan zulke complexe producten te werken.’

De wedstrijd heeft elk jaar een ander, actueel thema. Dit jaar moesten de deelnemers een duurzaam product ontwerpen. Wat is volgens jonge ontwerpers een typisch Hema-product? Onder de honderd inzendingen zitten plannen voor lampen, meubels, knuffels en tassen, gemaakt van milieuvriendelijke materialen als karton, kurk en bamboe. Opvallend veel inzendingen kregen een opvoedkundig karakter, zoals Zaai?Goed! van Inge Elfrink, een ontdekkersset met plantenzaden.

Juryvoorzitter Duetz, die 11 september de winnaars bekend zal maken, is tevreden over de kwaliteit van de inzendingen. Een goede kans, zegt zij, dat een of meer van de ontwerpen straks bekroond worden met de ultieme prijs: een plek in de schappen. Of bij het aanbod ook een nieuwe held zit? Duetz moet weer lachen: ‘Dat weten we pas over twee jaar. Als ik een recept kon geven voor een succesvol product zat ik allang op de Bahama’s.’

Nieuwsgierig naar de winnaars? Kijk op 11 september op www.hema.nl/ontwerpwedstrijd. Van 11 t/m 14 september is in het Lloyd Hotel in Amsterdam een tentoonstelling te zien van de ingezonden ontwerpen.