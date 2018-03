De tropische storm Hanna die op Haïti veel slachtoffers maakte, trekt vandaag richting Amerikaanse oostkust. Daar zullen de effecten echter minder desastreus zijn. Vervolgens komen Hanna’s restanten naar Europa. In de tweede helft van komende week beïnvloeden zij het weer in Nederland. Een aantal dagen geleden leek de nazomer aanstaande, maar nu dreigt wisselvalliger weer met mogelijk een enkele warme dag. De eerstkomende dagen zijn bescheiden piekjes in temperatuur te zien. Vanmiddag met 19 tot 22 graden, dinsdag met 20 tot 23 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en lokaal valt een bui. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog, worden de opklaringen breder en neemt de wind af. Na een graad of 12 vannacht wordt het morgen 17 graden langs de westkust tot 20 graden in het oosten. Diverse buien trekken in de loop van de dag vanaf de Noordzee het land binnen. In het oosten blijft het lang droog met wat ruimte voor zon. De zuidelijke wind is matig tot vrij krachtig. Maandag trekt de regen langzaam naar het noorden weg. In het zuiden is er af en toe zon. Dinsdag schijnt eerst de zon. De temperatuur loopt op tot 20 graden, maar daarna volgen buien.