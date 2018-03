Handboogschieten is een van de oudste olympische sporten. Het kwam in 1900 op de wedstrijdkalender, verdween in 1920 om vervolgens weer terug te keren bij de Spelen van München. Bij de Paralympics stond het vanaf het begin op de agenda en Eliane Salden uit Rekken is er in Peking voor het eerst bij. Ze heeft een aangeboren heupafwijking en is waarschijnlijk recordhoudster in het aantal operaties daaraan: 25 maal. Op doktersadvies ging ze te water, werd twee maal Nederlands kampioen en speelde het stevige waterbasketbal. Resultaat: vier- of was het nu vijfmaal Nederlands kampioen. Daarna volgde het zitvolleybal en scoorde ze de trainer, nu haar man. Om sámen iets te doen werden ze in 2005 lid van De Haaksbergse Schutterij. Er werd geoefend. En geoefend. En in 2007 aan de eerste buitenwedstrijd deelgenomen, de Nederlandse open kampioenschappen. Waar ze dertiende werd. Ging in 2007 naar het wereldkampioenschap in Korea en bemachtigde daar de zesde plaats. Eliane schiet wekelijks twintig à 25 trainingsuren op de snaarstrak onderhouden velden van de lokale voetbalclub, werkt aan haar conditie, doet krachttraining en fysiotherapeutische oefeningen om haar rompstabiliteit te vergroten. Schiet haar hightechpijlen over verschillende afstanden snoeihard in het strooien bord en dat in een tempo van zes stuks in vier minuten. Haar handicap heeft een voordeel; ze hoeft de pijlen vervolgens niet zelf op te halen.

Zesde aflevering in een serie over sporters met een handicap.