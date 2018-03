Het is dodelijk saai in het schap met de candybars. Het is al Mars, Raider en KitKat wat er voor het graaien en snaaien ligt. Waar zijn de Drie Musketiers gebleven? Waarom zijn Caddy, Oké, Mekka en Banjo verbannen naar de eeuwige candybarvelden?

De fabrikanten proberen met allerlei varianten de schijn van verscheidenheid op te houden, zoals met chunky KitKat, witte KitKat en KitKat pindakaas. Maar een KitKat blijft een KitKat. Ze brengen candybars in limited edition uit, zoals de Twix cappuccino. Maar een Twix blijft een Raider.

En wie ‘Mars Delight’ – een slap aftreksel van de ware Mars – met light associeert komt bedrogen uit. De nieuwlichterij van Mars bevat een kwart meer calorieën dan de classic.