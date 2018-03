Gewoon + speciaal op dezelfde school

Hoewel ouders van ‘zorgleerlingen’ ervoor kunnen kiezen hun kind naar een gewone school te sturen, blijkt dit in de praktijk vaak niet mogelijk (zie ‘Liever geen gebrek’, pagina 6). Hebt u ervaring met deze praktijk? Werd u tegengewerkt? Of redde uw kind het niet op een gewone school? Is een speciale school misschien sowieso beter? Of is uw kind juist op zijn plaats op de gewone school? Beschrijf uw ervaringen in maximaal 200 woorden. Reacties tot 11 sept. naar kwesties@nrc.nl.