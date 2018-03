Generaal Saddam gedood in Bagdad

Een adviseur van het Iraakse ministerie van Defensie is gisteren midden op de dag in het centrum van Bagdad vermoord, zo is door Iraakse overheidsfunctionarissen meegedeeld. Het slachtoffer, Abdelamir Hassan Abbas, was generaal in het leger van Saddam Hussein, wiens regime in 2003 door de Amerikaans-Britse invasiemacht werd omvergeworpen. Sinds enkele maanden werkt hij voor het ministerie van Defensie van het huidige regime. Veel hoge functionarissen van Saddams bewind werden de laatste jaren doelwit van shi`itische extremisten.