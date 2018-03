Gekloste kantrandjes

In het voorjaar van 2003 presenteerde Saskia van Drimmelen haar laatste collectie in Parijs. Na de show waren de internationale modekritieken, net als bij de voorgaande collecties, lovend over haar vrouwelijke maar tegelijkertijd stoere ontwerpen. Het maakte stoppen extra moeilijk. Maar van Drimmelen (1968) had geen keus, ze had een burn-out, na negen jaar dag en nacht werken was ze op.

In 1994, onder de groepsnaam Le Cri Néerlandais, showde Saskia van Drimmelen samen met onder anderen Viktor & Rolf voor het eerst in Parijs. Ze viel op. Toonaangevende winkels Parijs (Colette), Londen (Browns), Amsterdam (Van Ravenstein) verkochten haar geraffineerde ontwerpen. Ook in New York, Milaan en Tokio had ze verkooppunten, musea toonden haar werk en kochten het aan. Adidas vroeg haar om een sneaker. Trots zag van Drimmelen haar kleding in tijdschriften naast die van haar idool Helmut Lang.

In nog geen tien jaar had ze veel bereikt, maar al die tijd groeide haar weerstand tegen het repeterende collectie-idee: „Het voelde als een gevangenis.” Altijd verantwoordelijk zijn in een team viel ook zwaar.

De geplande rustpauze van één seizoen werden jaren waarin ze alleen ‘leuke dingen’ deed, zoals lesgeven op academies, inspiratiestukken bedenken voor jeanslabel G-star en de bühnekleding ontwerpen voor de ‘Anouk Is Alive’ tour in 2005 van rockzangeres Anouk.

Door de relatieve rust vond ze de tijd om na te denken over hoe verder te gaan met mode. „Ik wilde een paar dingen: samenwerking, mijn eigen ritme bepalen en mensen blij maken met mode op een andere manier dan volgens het modesysteem.’

Met deze uitgangspunten – plus haar verdriet over verdwijnende handwerktechnieken - ontstond eind 2006 het Painted by concept, een samenwerking tussen creatieven en enkele Bulgaarse vrouwen. Van Drimmelen ontdekte een boek over Bulgaars handwerk en vertrok naar Bulgarije. Daar vond ze jurken met verfijnd naaldkant waar generaties vrouwen aan hadden gewerkt. Het was kleding met een geschiedenis: hoe fijner het naaldkant hoe meer aanzien de drager heeft. In toeristenwinkels ontdekte ze zakdoekjes met gekloste kantrandjes. De vrouwen vertelden dat ze alleen nog handwerkten in de avonduren, ze waren blij dat hun technieken nu weer in kleding terechtkwam. Van Drimmelen liet ze meewerken aan meegenomen kledingelementen waar ze ter plekke ragfijne details aan toevoegden.

Terug in Nederland ging ze met ontwerpers Desirée Hammen, Jarwo Gibson en Margreet Sweerts verder aan de kleding. Van Drimmelen vond haar nieuwe werkmethode – het doorgeven – in het begin best eng. „Iedereen zat naar mij te kijken, net als vroeger.” Een paar keer greep ze in, als dingen te grof waren of niet netjes genoeg afgewerkt. Maar van discussies of iets nou wel of niet ‘af’ was, genoot ze. Haar ‘doorgeefproject’ is, zegt Van Drimmelen, niet als tegenreactie op het modesysteem, maar als nieuwe, niet vast omlijnde benadering die vrijheid biedt en steeds kan veranderen.

Painted by, waar anderhalf jaar aan werd gewerkt – ‘je zou het slow fashion kunnen noemen’ – werd vorige maand voor het eerst getoond. Natuurlijk niet op de catwalk maar in een 17e eeuwse aangelegde tuin van een Amsterdams grachtenpand. Een kind bood bezoekers een glas Carpe Diem aan, een van de modellen had zich met een boek in een boom genesteld, een ander zat met een handwerkje in het gras, er werd geschommeld. Je zou bijna vergeten dat het om de kleding ging.

De in overwegend zachte tinten uitgevoerde gesamtwerken , met op onverwachte plaatsen toegevoegde laagjes en ruches handwerk, maakten de draagbare collectie uniek en kwetsbaar. De oplage van de stukken is beperkt en zo creëert Van Drimmelen schaarste. „Het gaat er nu om dat de kleding waardevol is en geen voorbijgaande modegril, zegt de ontwerpster die tegenwoordig ook zelf aan het kantklossen is geslagen. Painted by ziet ze als haar comeback en is helemaal geworden zoals ze zelf is.

Meteen na de presentatie deed ze wat ze in haar „doldraaiende modetijd” nooit had gedurfd, op vakantie gaan.

Painted by is van 19 tot en met 21 september te zien in Museum de Paviljoens in Almere. www.depaviljoens.nl; www.paintedseries.com