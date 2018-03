Film Voorkeur

Madelief: Krassen in het tafelblad (Ineke Houtman, 1998, Nederland). In eerste speelfilm, na twee tv-series, is de aan Guus Kuijer ontleende titelheldin tien jaar. Ze leert na de dood van oma het platteland en opa (Rijk de Gooyer) pas goed kennen. Ned.3, 15.30-16.55u.

Shrek (Andrew Adamson, 2001, VS). Buitengewoon succesvolle computeranimatiefilm van Spielbergs DreamWorks is een heerlijk tegendraadse versie van het klassieke sprookje van het schone meisje en het lelijke beest. Groene boeman (met de stem van Mike Meyers) gaat met raaskallende ezel (Eddie Murphy) mooie prinses (Cameron Diaz) bevrijden. BBC 1, 18.25-19.50u.

Floris (Jean van de Velde, 2004, Nederland). De middeleeuwse held Floris uit de oude televisieserie mag nog even terugkeren als flashback, maar verder staat deze film geheel op zichzelf. De titelheld is de kleinzoon van de door Rutger Hauer beroemd gemaakte vechtjas en deze nazaat wil liever acteren dan vechten. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus zal ook deze Floris (Michiel Huisman) op avontuur gaan. Ditmaal niet met een Sindala – de Oosterse fakir die met de oude Floris optrok – maar met Pi, een Chinees acrobatenmeisje, gespeeld door Birgit Schuurman. Ned.3, 19.00-20.40u.

Guilty as Sin (Sidney Lumet, 1993, VS). Lumet ventileert andermaal zijn cynische visie op de door macht en geld gedreven mensheid in intelligente, iets te schematische thriller annex court room drama. Advocate Rebecca De Mornay is even manipulatief als haar van moord op zijn rijke echtgenote verdachte cliënt Don Johnson. RTL 8, 20.00-22.05u.

Me, Myself & Irene (Bobby & Peter Farrelly, 2000, VS). Komedie met Jim Carrey in een dubbelrol van goedzak en diens bullebakkerige alter ego. De twee vechten om hun gemeenschappelijke liefde, gespeeld door Renée Zellweger. De ranzige ondertoon wil dat de film smaakt als een wraakfantasie van een blanke man die zich vernederd weet door intelligente, zwarte minderheden. RTL 5, 20.30-22.45u.

Face/Off (John Woo, 1997, VS). Derde Hollywoodfilm van Woo, de Hongkongse meester die zijn hyperbolische actiefilms laat lijken op sentimentele musicals. Thrillerscenario laat John Travolta en Nicholas Cage bizarre dubbelrollen spelen: FBI-agent en huurterrorist wisselen via chirurgisch hoogstandje van gezicht. Veronica, 22.00-0.50u.

Wat zien ik? (Paul Verhoeven, 1971, Nederland). Op drie na succesrijkste Nederlandse film aller tijden. Tweetal bestsellers van Albert Mol stonden model voor Verhoevens enige komedie. Ronnie Bierman speelt de Amsterdamse prostitué Blonde Greet, wier klanten stuk voor stuk op bizarre wijze aan hun gerief komen. Onderwijl heeft ze een onbetaalde verhouding met het lafhartige burgermannetje Piet Römer. Ook met Sylvia de Leur. RTL 7, 22.15-24.00u.

Delicatessen (Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro, 1990, Frankrijk). Verrukkelijk absurdistisch regiedebuut van Frans duo (onder wie de latere regisseur van Amélie) vermengt ‘grand guignol’ met surrealisme in amorele vertelling over een slager en de clown die hij aan zijn mes wil rijgen. Canvas, 22.45-0.25u.

The Cat’s Meow (Peter Bogdanovich, 2001, Engeland/Duitsland). Smakelijke, lichtgewichtreconstructie van een pas in 1964 onthuld Hollywoodschandaal uit 1924, toen filmproducent Thomas Ince om het leven kwam aan boord van een jacht van krantenmagnaat William Randolph Hearst. Charlie Chaplin en Louella Parsons waren ook van de partij. Net 5, 0.30-2.30u.

Tommy (Ken Russell, 1975, Engeland). Op het barokke lijf van de uitbundige Russell geschreven verfilming van The Who’s psychedelische rockopera over een doofblinde jongeman die zich ontpopt tot flipperkastvirtuoos. Met Roger Daltrey, Oliver Reed, Ann-Margret, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Jack Nicholson, Keith Moon. BBC 2, 2.25-4.15u.