Film Voorkeur

Man Trouble (Bob Rafelson, 1992, VS). Hereniging van regisseur Rafelson, acteur Jack Nicholson en scenarioschrijfster Carole Eastman – die in 1970 Five Easy Pieces maakten – resulteerde in een rampzalige flop. Een soort Franse boulevardkomedie over de tegenstellingen tussen de klassieke zangeres Ellen Barkin en de grove hondentrainer Nicholson. Ook met Harry Dean Stanton, Beverly D’Angelo. RTL 4, 12.15-14.10u.

The Haunted Mansion (Rob Minkoff, 2003, VS). Filmversie van een uit 1969 daterende attractie in Disneyland, een van de laatste projecten waarmee Walt Disney voor zijn dood nog bemoeienis had. Een makelaarsgezin raakt betrokken bij de verkoop van een spookhuis vol geesten. Belangrijker dan het, uit talloze bronnen over in oude kastelen rondwarende spoken samengestelde, Edgar Allen Poe-achtige verhaal, is het soms adembenemende uiterlijk van de film. De art-direction verwijst naar de oerbeelden van haunted house-films en gothic horror uit de jaren dertig met veel spinnenwebben, geheime gangen en grafkelders. BBC 1, 17.00-18.25u.

Duplex (Danny DeVito, 2003, VS). Slappe variatie op The War of the Roses. Dit keer vormen Ben Stiller en Drew Barrymore het echtpaar. Ze zijn dolgelukkig met hun nieuwe huis en nemen de oude huurster op de bovenverdieping voor lief. Dat wil zeggen: tot ze hen compleet gek maakt met haar gezeur. Van sympathieke, zij het hebzuchtige mensen veranderen ze in moordenaars die alles in het werk stellen om de oude vrouw uit de weg te ruimen. Maar die overleeft de zwaarste aanslagen, tot die van een huurmoordenaar aan toe. Veronica, 18.50-20.30u.

A Bronx Tale (Robert De Niro, 1993, VS). Charmant regiedebuut van De Niro gebaseerd op de jeugdherinneringen van Chazz Palminteri aan de New Yorkse wijk in de jaren zestig. Negenjarige zoon van vlijtige buschauffeur De Niro wordt beschermeling van moralistische maffiabaas (gespeeld door Palminteri zelf). RTL 7, 20.30-22.40u.

Starsky & Hutch (Todd Philips, 2004, VS). Actiekomedie naar gelijknamige tv-serie (1975-1979) over koppel politieagenten in San Francisco. Rollen van Michael Glaser en David Soul worden gespeeld door Ben Stiller (Starsky) en Owen Wilson (Hutch). Hun Ford Torino is ook van de partij. De grappen zijn van een relatief intelligente meligheid en de homo-erotische ondertoon van de serie wordt hilarisch expliciet gemaakt. Veronica, 20.30-22.35u.

Cinderella Man (Ron Howard, 2005, VS). Standaard-boksfilm over de opkomst, eind jaren ’20, van de Amerikaanse bokser James J. Braddock (Russel Crowe), diens ondergang en wederopstanding. De Amerikaanse droom! BBC 2, 23.00-1.15u.

Bad Timing (Nicolas Roeg, 1980, VS). Psychiater Art Garfunkel raakt in de war van zelfdestructieve patiënte Theresa Russell. Hallucinatoir mozaïek van vaak onbegrepen auteur Roeg biedt kijkje in de afgrond van het onderbewustzijn. Ook met Harvey Keitel. BBC 2, 1.15-3.15u.