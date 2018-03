Film van de dag

The Weather Man. Dave Spritz (Nicolas Cage) krijgt op straat geregeld een stuk appeltaart of een beker ijs naar zijn hoofd geslingerd als hij wordt herkend als weerman van het plaatselijke tv-station. Een vernedering die vaak vergezeld gaat van een krachtig uitgesproken ‘wanker’ (rukker). Hij staat op het punt een baan te krijgen als presentator van de ontbijtshow, maar toch heeft Dave het gevoel buitengewoon mislukt te zijn. Hij is gescheiden van zijn vrouw, die in hun grote huis in een buitenwijk is blijven wonen, zijn vervelende kinderen ontlopen hem en zijn van hem vervreemde vader is een Pulitzer-prijs winnende schrijver die ernstig ziek is. The Weather Man drijft op het laconieke spel van Nicolas Cage en diens droeve hondenogen. Regisseur Verbinski vangt alles in licht vervreemdende beelden, die goed Dave’s ongemak met zichzelf overbrengen. (Gore Verbinski, 2005, VS), BBC 1, 23.20-1.00u.

André Waardenburg