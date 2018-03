Film van de dag

Election. Hoofdrolspeelster Reese Witherspoon schittert als streberige scholiere Tracy Flick: een monstertje zonder vrienden (behalve haar moeder) dat in haar bemoeizucht en eigenbelang over lijken gaat, en op de buitenwereld toch een buitengewoon aangepaste indruk maakt. Een geestige en sarcastische satire op het Amerikaanse politieke bedrijf, vermomd als high school-film. Tracy lijkt de enige kandidaat bij de verkiezing van de voorzitter van de leerlingenraad, totdat de leraar maatschappijleer (Matthew Broderick) besluit een tegenkandidaat in stelling te brengen: een oerdomme, geblesseerde sportheld. Dan dient zich bovendien een nihilistische lesbienne aan, die snel aan populariteit wint door te stellen dat politiek eigenlijk maar onzin is. Knap geschreven komedie over de neergang van Amerikaanse idealen – maatschappelijk, politiek en moreel. (Alexander Payne, 1999, VS), Net 5, 17.35-19.40u.

André Waardenburg