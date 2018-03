Feyenoord betaalt fiscus 5 miljoen

Feyenoord moet de belastingdienst een bedrag van ruim 5 miljoen euro betalen. Dat zijn beide partijen overeengekomen over niet-betaalde loonbelasting inzake spelerstransfers in de periode tussen 1995 en 1998. De belastingdienst had bijna het dubbele bedrag gevorderd van Feyenoord. De naheffing betrof niet-betaalde loonbelasting over transfers naar de Rotterdamse club van de spelers Allotey, Cruz, Graff, Gyan, Montoya, Picun en Sanchez. De toenmalige clubleiding, met voorzitter Jorien van den Herik als verantwoordelijke baas, meende dat Feyenoord over deze transfers geen loonbelasting hoefde te betalen.