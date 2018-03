John van Lottum, oud-proftennisser, commentator Eurosport: „Er staat een andere Federer op de baan, veel geëmotioneerder. Je ziet hem zich afreageren als iets mislukt. Daarvoor ging hij alleen uit zijn dak als hij weer een grandslamtoernooi had gewonnen. Op de ‘Federer-bank’ leven ze ook meer mee. Hij moet er harder voor werken. Meer strijd aan de top maakt het tennis leuker. Omdat hij zo vaak heeft verloren – niet alleen van de grootste namen – is het grote verschil voor Federer dat zijn tegenstanders nu denken dat er wellicht wat te halen valt en dat ze scherper zijn. Daarvoor hadden ze het vliegtuig al geboekt als ze tegen hem moesten spelen. Leuk om te zien hoe hij daarmee omgaat en of hij de wil en motivatie heeft om aan zijn tennis te sleutelen. Als hij meer service-volley gaat spelen en meer de intentie heeft naar het net te komen, valt er voor Federer wel wat te winnen. Hij is voor mij nog steeds titelkandidaat nummer 1. Een geweldige tennisser, beter dan Sampras. Federer moet zijn reputatie gaan terugverdienen; ik denk dat hem dat wel lukt.”

Marcella Mesker, oud-proftennisster, tennisverslaggever NOS en Sport 1: „Het is altijd leuk om naar Federer te kijken. Hij blijft dezelfde persoon en hetzelfde tennistalent. Zijn slagen zijn fenomenaal. In dat opzicht is er niets veranderd. Mentaal is er wel iets gebeurd; zijn vertrouwen is aangetast. Het is interessant om te zien hoe hij daarmee omgaat. Je ziet nu meer emoties bij hem, ook in negatieve zin. Op sommige momenten zie je aan zijn kop dat hij er niet in gelooft dat hij van Nadal kan winnen. De genadeklap heeft hij gekregen voordat hij zijn nummer 1-positie kwijtraakte. Met de verpletterende nederlaag [6-1, 6-3 en 6-0] in de finale van Roland Garros [tegen Nadal] is de knock-out ingezet. De verloren finale van Wimbledon [weer tegen Nadal] was de bevestiging. Federer is zo lang de nummer 1 geweest; het moest een keer gebeuren. Andere tennissers knabbelen nu aan zijn [nummer 2] positie en voelen dat er kansen zijn. Incidenteel zal Federer nog wel een grandslamtoernooi winnen. Misschien haalt hij het record van Sampras [14 grandslamtitels] nog, maar hij wordt niet meer zo [dominant] als hij was.”

Robin Haase, tennisprof: „Federer maakt meer fouten en is niet meer zo oppermachtig. Hij toont meer emotie omdat hij weet dat de anderen weten dat ze van hem kunnen winnen. Dan is hij extra blij als hij bewijst dat hij kan winnen. Daaruit blijkt dat hij er harder voor moet werken. Het zat er aan te komen dat Nadal de nummer 1-positie zou overnemen. Met Djokovic erbij heb je nu een paar tennissers die erom strijden. Je weet van tevoren niet meer zeker hoe de finale er uit ziet. Dat maakt het spannender aan de top. Maar er is geen verschil in de wijze waarop andere tennissers naar hem kijken. Federer heeft zoveel gepresteerd en wordt nog steeds gezien als misschien wel de beste tennisser die er ooit is geweest. Of hij nu meer in de schaduw staat? Zolang hij de nummer 2 is en de rivaliteit met Nadal er is, zal Federer altijd in de schijnwerpers staan.”

Jacco Eltingh, voormalig proftennisser: „Federer was altijd blij als hij won, maar oogde rustig. Misschien toont hij nu wat meer emotie omdat winst minder vanzelfsprekend is. Het is een goed teken dat hij niet berust in zijn lot dat hij niet meer de nummer 1 is. Wellicht valt er wat druk van hem af en keert hij terug naar de basis van het tennis. Goed dat Federer nu af en toe op zijn bek krijgt en andere spelers denken dat ze kansen hebben tegen hem en vaker aan de deur van de top kloppen. Het is ook belangrijk dat Djokovic erbij is gekomen. Maar het toptennis is niet per se leuker geworden. Door de hoge balsnelheid spelen veel tennissers op de grens van wat ze fysiek aankunnen en kunnen ze moeilijk verschillende soorten slagen uitvoeren. Je ziet veel van hetzelfde. Het toptennis is armer geworden wat betreft slagenarsenaal en tactisch arsenaal. Veel spelers hebben geen plan B als het niet loopt.”