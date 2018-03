Excuses steekpartij ambulance A`dam

Een jongen die woensdagavond in Amsterdam ambulancepersoneel bedreigde nadat zijn broer was neergestoken, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. Voor de Amsterdamse televisiezender AT5 zei hij: ”Ik was erg emotioneel, kan me het niet meer goed herinneren, maar als ik dat allemaal gezegd heb, sorry, dan bied ik mijn excuses aan.” Hij had het ambulancepersoneel gezegd dat hij hen zou doodmaken als zijn broer zou doodgaan. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. De dader is voortvluchtig.