Grote emoties in Amerikaanse jarenvijftigdecors. Zo zijn de vier geënsceneerde fotoseries Rain, Hope, Grief en Fall van Erwin Olaf te karakteriseren. In het Fotomuseum Den Haag is Olafs werk van de laatste vijf jaar voor het eerst bij elkaar te zien. M vroeg de auteurs Remco Campert, Kees ’t Hart en Jowi Schmitz om bij een foto naar keuze een kort verhaal te schrijven.