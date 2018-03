Eis: 14 jaar cel voor hotelmoord A`dam

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren bij de rechtbank in Amsterdam veertien jaar celstraf geëist tegen de Fransman die op 15 januari een Roemeense escort zou hebben gewurgd in een hotel in Amsterdam. Daarna zou Jean Michel R. (26) het lichaam van de 21-jarige vrouw en zijn hotelkamer met vuurwerk in brand hebben gestoken. Volgens de officier van justitie is R. schuldig aan doodslag, het beschadigen van een stoffelijk overschot en brandstichting. Hoewel de brand tot de kamer van de Fransman beperkt bleef, moest het hotel worden ontruimd en kregen drie personeelsleden ademhalingsproblemen.