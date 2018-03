Een Porsche 911 voor 400 euro

Rick van de Weg (38) was 5 jaar oud toen hij zijn eerste – serieuze – miniatuurauto kreeg van zijn ouders. „Niet aanraken, alleen naar kijken”, zeiden ze tegen hem. Intussen heeft hij zo’n 30.000 euro in zijn verzameling geïnvesteerd.

Dat moeten heel speciale autootjes zijn?

„Ik ben begonnen met de grotere modelauto’s, van zo’n veertig centimeter. Later ben ik overgestapt op schaalmodellen van 1:43, van fabrikant Minichamps. In die grootte is de detaillering beter en zijn de modellen strakker.”

Verzamel je specifieke merken?

„Al vanaf de jaren tachtig ben ik gek op het echte jongenswerk. Nog steeds vind ik dat de mooiste modellen: BMW, De Tomaso, Lamborghini, Porsche, Ferrari. Merken als Toyota, Volkswagen, Suzuki of Skoda zul je mij niet zien kopen.”

Wat is de gemiddelde prijs die je betaalt voor zo’n model?

„In de winkel ongeveer 35 euro per stuk, maar er zijn veel duurdere exemplaren. Je hebt modellen die voor speciale gelegenheden zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld een jubileum van de fabrikant. Met een speciaal printje op de motorkap kan de prijs dan gauw oplopen tot 1.500 euro. Het duurste autootje dat ik zelf ooit heb aangeschaft, kostte 400 euro. Dat is een Porsche 911.”

En dan kom je op een totaalbedrag van 30.000 euro?

„Ik heb wel zo’n 700 auto’s staan. Laatst was hier een taxateur – de enige beëdigd taxateur van modelauto’s in Nederland – en hij schatte mijn verzameling op een totaalwaarde van 44.000 euro. Dus er zit nog een winstmarge op. Of ik dat bedrag er ooit voor krijg, is natuurlijk een tweede.”

Daar zou je een echte auto van kunnen kopen. Wat doe je met de autootjes?

„Ik kijk ernaar. Veel staan in een vitrinekast en wat er niet in past, staat in de schuur. Mijn vrouw heeft er niets mee, maar ook niets op tegen. Ook mijn twee dochtertjes zijn weinig geïnteresseerd. Behalve in twee modellen met miniatuurhondjes achterin.”

Je koopt nog steeds nieuwe autootjes?

„Ik kijk elke dag wel even op internet. Op eBay worden duizenden auto’s per dag aangeboden. Ik ben nu zover dat ik zoek naar modellen om series compleet te maken, zoals alle Lamborghini’s Miura. Ik word een echte verzamelaar.”

Heb je nog een droom?

De autoriteit van Nederland worden op het gebied van Minichamps lijkt me wel wat. Ik zou graag een website willen maken met gegevens over bijzondere modellen, prijsontwikkelingen en adviezen. Je kunt beter niet verkopen in de zomervakantie, dan zijn te veel mensen weg.”

In wat voor auto rijd je zelf?

Nou, daar heb ik er ook een aantal van. Een Peugeot 404 coupé uit 1967, een Jeep Cherokee om dagelijks in te rijden en een Citroën CX Prestige uit 1987.”

Dat zijn weer heel andere auto’s dan die je spaart.

„Ja, maar de auto’s die ik spaar kan ik in het echt niet betalen.”

Willemijn van Benthem