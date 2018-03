Deloitte ontloopt onderzoek in VS

De kans wordt steeds groter dat accountant Deloitte ontsnapt aan een justitiële veroordeling in de boekhoudfraudezaak bij supermarktconcern Ahold. Deze week meldde de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC geen aanleiding te zien om verdere actie te ondernemen tegen het accountantkantoor. De Amerikaanse tak van het concern ontving van de SEC een brief van dezelfde strekking.

Tegen Deloitte lopen in verband met de Ahold-zaak diverse rechtszaken, zowel in de VS als in Nederland. De accountant was verantwoordelijk voor de controle van de boeken bij Ahold, toen in 2003 bleek dat er op grote schaal financiële fraude was gepleegd. Ahold had in zijn cijferberichten ten onrechte dochterondernemingen volledig meegerekend terwijl zij niet de volledige eigenaar was. Ook bij dochteronderneming US Foodservice bleken cijfers te zijn opgepoetst.

De Nederlandse rechter oordeelde al eerder dat enkele Aholdbestuurders fout zaten. De zaak is nu in hoger beroep. Maar het is nog onduidelijk of ook de accountant nalatigheid is te verwijten.

In het hoger beroep tegen de Ahold-bestuurders werd Deloitte er voor de zomer van verdacht stukken voor justitie achter te houden. Volgens de woordvoerder van Deloitte is „een aantal” documenten kortgeleden alsnog aan het Openbaar Ministerie overhandigd, maar justitie liet deze week weten deze stukken niet toe te voegen aan het strafdossier omdat ze „niet relevant” waren.

Volgende week donderdag doet het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak in een hoger beroep over een tuchtklacht die door een belangenbehartiger van Ahold-aandeelhouders tegen Deloitte is ingediend. Later deze maand beginnen ook weer de getuigenverhoren in het hoger beroep van de strafzaak tegen voormalig Ahold-bestuurders.

In de VS heeft Ahold de zaak met belanghebbenden geschikt.