Dell Mini 9: ultraportable laptop voor 349 dollar

Terwijl we eigenlijk wachten op de Nokia N96 of de nieuwe iPod Nano, doen we het zo lang met de nieuwe netbook van Dell: de Mini 9 is een lichte laptop (net 1 kilo) met 8,9 inch scherm en een Intel Atom processor, voor 349 dollar. Voor dat geld heb je een SSD schijf (flash in plaats van harddisk) van 4 GB, 512 MB werkgeheugen en een Ubuntu Linux besturingssysteem. Uit te breiden tot 16 GB, 1 GB RAM en leverbaar met Windows XP, webcam en bluetooth.

Je zult de Mini 9 (een social butterfly en kids computer, noemt Dell het) in de handbagage mee moeten nemen, want hij is ie nog niet in de Nederlandse Dell-store te koop. In de VS zal de Mini 9 ook verkocht worden door telecomproviders (er zit blijkbaar een 3G-chip in de Mini 9 verstopt) en zullen ook in Europa de netbooks weggegeven worden bij telefoon- of data-abonnementen. Er zijn immers ook al adsl-providers die een Asus EEE PC cadeau geven als je een internetabonnement afsluit.

Meneer van Cnet over dit apparaat:

Volgens deze test van PC Magazine haalt de Mini 9 het echter niet bij de twee belangrijkste concurrenten: de MSI Wind en de HP 2133 Mini Note PC.

Overigens meldt de Wall Street Journal dat Dell van plan is om de fabricage van de eigen computers uit te besteden. Dell zou minder efficiënt notebooks kunnen produceren dan concurrenten, omdat de fabrieken nog vooral gebouwd zijn om grote aantal zakelijke desktops te produceren. En die worden op grote schaal vervangen door mobiele computers, zoals bijvoorbeeld die handige netbookjes van Asus en Acer. Bekijk meteen even deze Franse snelheidstest tussen de opstarttijden van de Asus EEE PC 900 en de Acer Aspire One: un deux trois…