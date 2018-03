Alleen in een land als Amerika is het mogelijk dat er een Nationaal Snorren Instituut bestaat (zie www.americanmustacheinstitute.org). Een instituut dat het dragen van een snor ziet als een symbool van alles wat puur, goed en mannelijk is en dat een serieuze studie heeft gemaakt van het fenomeen. Van het feit dat soldaten verplicht waren een snor te laten staan, tot de verschillende soorten snorren, zoals de Zappa, vernoemd naar Frank Zappa, de Walrus en het Kantoormodel.Een flinke dot haar op de bovenlip is het nieuwste accessoire voor mannen. Dat begon dit jaar met de herenmodeshow van Dirk Bikkembergs, waar alle modellen waren uitgedost met een snor. Voor Bikkembergs het symbool van manlijkheid en kracht – iets dat volgens hem de laatste tijd ver te zoeken was bij mannen. En het eindigt in een heuse trend.De snor is sinds eind jaren zeventig een beetje in het slop geraakt. Bij de snelle yuppen paste zoiets niet en ook de internetondernemers en gladgeschoren metromannen voelden er niets voor. Maar nu het tij voor de gewiekste zakenman keert, lijkt de noeste werker, de echte man, terug in beeld. Met alle clichés die daarbij horen, zoals de snor.Qua stijl zijn de Chevron en Schilderskwast op dit moment favoriet. Bescheiden snorren, waarvan de eerste de bovengrens van de bovenlip bedekt en de tweede tussen neus en lippen ligt en zo breed als de mond is. tekst Jetty Ferwerda