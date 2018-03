De mooiste comedian van het moment

Zwarte lijntjes rondom de ogen, een lichte baard over zijn stoere kaken. Strakke zwarte broek en een stoere riem op zijn heupen. Spierwit overhemd open tot de zesde knoop, met borsthaar en kettingen. Koket werpt hij zijn lange zwarte haren met getoept kroontje naar achteren. Vanaf het podium laat hij zich heupwiegend en poserend minutenlang door de zaal bewonderen. „Mijn regel is dat ik ieder lid van het publiek minstens één orgasme bezorg”, zegt hij aan het begin van de dvd Doing Life Live, de show waarmee hij vorig jaar in de Britse theaters stond.

Russell Brand (33) is de mooiste comedian van dit moment. Hij weet dat en de Britten weten dat. Na de Video Music Awards die hij zondag in Los Angeles presenteert, zal ook de rest van de wereld het weten. MTV’s Award show zal dit jaar meer nodig hebben dan een stuntelende Britney Spears of een lesbische kus van Madonna om de presentator in de schaduw te stellen.

Brands zelfbewustzijn geldt ook zijn humor en stijl, die eigenlijk heel Nederlands is met lange monologen waarin hij met zijn stem vaak kort typetjes neerzet. Soms plat en volks, dan weer overdreven als een klassieke acteur. Hij praat maar door tot iedereen op de grond ligt van het lachen.

Of het nu zijn uiterlijk is van junk met droomlichaam, of de smeltende blik in zijn bruine ogen, of zijn gevatheid – de combinatie houdt hem uit de goot. Brand houdt van drugs (van wiet tot en met heroïne en crack), drank en vrouwen. Dat alles mateloos, zoals hij gedetailleerd beschrijft in zijn autobiografie My Booky Wook die eind 2007 uitkwam en een bestseller is. In 2003 kickte hij af van seks en drugs.

Dankzij de roddelbladen en zijn optreden als ongeremde commentator bij Big Brother kent iedereen hem in Groot-Brittannië. In Nederland dook zijn naam deze zomer sporadisch op in de recensies van de speelfilm Forgetting Sarah Marshall. In Amerika werd die rol zijn doorbraak als acteur. Films met Judd Apatow en Adam Sandler zijn in de maak. De afgelopen weken was hij daar te gast bij de talkshows van Jay Leno en David Letterman, bij de één koketterend met zijn drugsverleden en gedetailleerd vertellend hoe de douane hem anaal onderzocht, bij de ander flirtend met Desperate Housewive Eva Longoria die hem een lichtgesmolten M&M-snoepje uit haar decolleté gaf.

MTV, dat hem nu het jaarlijkse gala van de videoclip laat presenteren, ontsloeg hem op 12 september 2001 omdat hij die dag gekleed als Osama Bin Laden zijn tv-show presenteerde. In 2006 gaf MTV hem een wekelijkse talkshow die al snel na kinderbedtijd moest worden uitgezonden. Op BBC Radio 2 heeft hij elke zaterdagavond een komische radioshow die ook als podcast beschikbaar is.

Brand is grof en luidruchtig en grappig op een kwajongensachtige manier, meer als Guido Weijers en Javier Guzman dan als Teeuwen of Maassen. Zijn charme is de vrouwelijke verschijning gecombineerd met een macho aanwezigheid. „Hoe lang moet je interesse blijven faken als iemand je vertelt dat ze een relatie heeft? Elf seconden, volgens mij.”

Op de website van MTV.com staan filmpjes als opwarmer voor de show. Op één daarvan zegt hij: „Ik presenteer deze Video Awards om de boodschap te kunnen brengen dat de materiële wereld een illusie is. Begrippen als geld, grenzen en gezag zijn betekenisloos en bestaan enkel omdat wij dat toestaan. In ons innerlijk zetelt het hemelse licht van god en we zijn verbonden met alle tijden en alle mensen via onze adem en heiligheid, maar nu eerst... Justin Timberlake.”

Donderdag werd bekend dat Britney de show zaterdag „grappig en verrassend” zal openen. Een kans op een nieuwe rel die Brand niet zal laten lopen.

Zaterdagavond 13/9 zendt MTV Nederland de VMA-show uit.