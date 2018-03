Boek en tv-serie over historische moorden in Nederland

‘Nederland in twaalf moorden’ heet het nieuwe boek van vader Jan Blokker en zoons Jan jr. en Bas Blokker, dat eind deze maand gepresenteerd wordt op het Filmfestival in Utrecht. Ja het Filmfestival, want bij het boek is ook een tv-serie gemaakt, door Teleac, die in oktober begint, maar in Utrecht een voorvertoning krijgt.

De Blokkers beschrijven in het boek twaalf historische moorden – van Bonifatius tot Theo van Gogh, van het Meisje van Yde tot Carlo Picornie. Het beeld van Nederland als altijd nuchter, tolerant, gastvrij land, moet wel iets worden bijgesteld, vinden de auteurs. Blokker père et fils zijn een paar jaar geleden geschiedenis bestsellerschrijvers geworden, sinds hun boeken Het vooroudergevoel en Er was eens een god, boeken over vaderlandse en bijbelse geschiedenis, met oude schoolplaten van J.H. Isings. Die zijn er niet in dit boek.

Jan Blokker en Jan Blokker jr. treden ook op tijdens de feestelijke openingsbeurs van het boekenseizoen, Manuscripta, 7 en 8 september op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam.