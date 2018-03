„John McCain gokt erop dat vrouwen niet zullen kiezen voor hun belangen, maar voor hun sekse. Volgens mij hebben vrouwen die voor het recht op abortus zijn die truc gauw door. Zo niet, dan zijn we echt zo dom als hij denkt dat we zijn.”

Amerikaanse columniste Katha Pollitt over John McCains keuze voor Sarah Palin als zijn running mate.

NRC Handelsblad, 1 september

„Met de stem van Sarah Palin kun je een beer op 200 meter afstand vermoorden. Het is een wapen waar je een vergunning voor nodig hebt.”

Commentator buitenland Bronwen Maddox.

The Times, 5 september

„Republikeinen hebben een slechte naam in raciale kwesties. Maar Democraten zouden dit politieke seizoen wel eens hun ware gedaante kunnen hebben getoond.”

Commentator Robert George.

Internetnieuwsbrief voor Afro-Amerikanen , TheRoot.com

„‘Stop! Of we zeggen nog een keer ‘stop.’”

Commentaar op de uitkomst van de Europese top over Rusland en Georgië.

The Wall Street Journal, 2 september

„Dit is een kwestie van principe, moet men betalen? Wie moet betalen? De Europeanen zijn niet de enigen die zich met slavenhandel hebben beziggehouden. Moeten zij wel als enigen betalen?”

Journalist Pierre Haski over de betaling van vijf miljard euro vergoeding voor kolonisatie door de Italiaanse regering aan Libië.

Franse nieuwsbrief rue89.fr

„Wat betekent zo’n andere Europese buitenlandpolitiek in de praktijk van de Georgië-crisis? Afzien van een rol voor de NAVO.”

Ruud Lubbers, Jan Pronk, Joris Voorhoeve en Tineke Lambooy over een nieuwe rol voor Europa naar aanleiding van de oorlog in Georgië.

NRC Handelsblad, 5 september

„Ik heb een specifiek talent en u kunt daarom mijn salaris niet bepalen. En ik ben heel goed.”

Paul de Leeuw naar aanleiding van de motie in de Kamer om ook een plafond van 170.000 euro per jaar in te stellen voor de salarissen van tv-presentatoren voor de publieke omroep.

nrc.next, 5 september

„Ik vind dat het toewijzen van de organisatie van de Olympische Spelen door het IOC een beloning moet zijn, een cadeau. Nu waren de Spelen een middel van China, waarbij de buitenwereld hoopte dat de situatie omtrent de mensenrechten of het milieu beter wordt. Het is als met een vervelend kind. In plaats van een standje geef je hem een grote zak snoep, in de hoop dat het kind ook de volgende keer braaf is.”

Rogier Blink, olympische roeier in China na terugkeer van de Olympische Spelen.

de Volkskrant, 3 september