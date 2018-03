Bod Samsung op SanDisk in VS

Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern Samsung overweegt een bod uit te brengen op de Amerikaanse producent van geheugenkaarten SanDisk. Dit liet het bedrijf gisteren weten. Volgens Samsung is nog niets besloten, maar een overname behoort tot de mogelijkheden. Met een acquisitie zou het concern onder meer rivaal Toshiba de pas afsnijden, dat nu notabene samen met SanDisk werkt aan een opvoering van de productie van flash-geheugen, dat data behoudt als de spanning eraf gaat. De geheugenkaarten van SanDisk worden onder meer gebruikt in digitale camera`s, mobiele telefoons en digitale muziekspelers. Daarnaast verdient het bedrijf geld met licenties op zijn veelgebruikte technologie. Samsung is een van de partijen die de technologie onder licentie afneemt.