Bij de voorplaat Dit is een echte Helgoland zeekreeft. Het is een geïsoleerde ondersoort van de Europese Zeekreeft (Homarus gammarus) die leeft rond het kleine eiland in de Duitse Bocht (70 km uit de kust). Het dier geldt als lekkernij en in de jaren dertig werden er wel 87.000 per jaar uit zee geschept. Die tijd is voorbij – in de jaren negentig werden er amper 100 per jaar gevangen. Niet alleen overbevissing maar ook de vernietiging van zijn leefgebied door het Duitse en Britse leger in de jaren veertig en daarna de watervervuiling werden de kreeft bijna fataal. Dit dier moet dat tij keren, het is een van de 150 speciaal in de Biologische Anstalt Helgoland gekweekte kreeften die op 30 augustus bij het eiland in zee zijn uitgezet. (HS) ==== A young lobster is pictured at the Biological Institute Helgoland on August 27, 2008 on the North Sea island of Helgoland. The institute breeds European lobsters since the year 2000 to regenerate the lobster population around the island. On August 30, about 150 animals will be released into the wild. AFP PHOTO DDP/PHILIPP GUELLAND GERMANY OUT

AFP