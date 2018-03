‘Op beurzen zijn zo ontzettend veel mensen, stands en boeken, dat ik uitgesprokener gekleed ga dan in het dagelijkse werk. Niet alleen je product moet opvallen, maar ook de stand en jijzelf. Mensen onthouden je nu eenmaal sneller aan de hand van iets opvallends in je uiterlijk. Daarom doet op de diverse beurzen iedereen in het vak duidelijk beter zijn best. Er wordt ook over uiterlijkheden gepraat. ‘Heb je die handtas gezien van x, in Frankfurt?’ Manuscripta, de hedendaagse variant van Vers voor de Pers, heeft een bomvol programma. Morgen komt ‘het publiek’, maandag ‘het vak’. Zo komt iedereen met wie je te maken hebt: lezers, agenten, boekhandelaren, pers, auteurs. De auteurs kennen je, maar met agenten en pers heb je vaak alleen contact per mail of telefoon. Nu zien ze je. Enerzijds moet je dus zorgen dat je goed zichtbaar bent in de chaotische drukte, anderzijds moet je gemakkelijk gekleed zijn, omdat je altijd veel te sjouwen hebt op zo’n beurs. Ik zie er ook wat netter uit dan normaal. Daarmee bedoel ik dat ik kies voor echt goed gemaakte kleren en laarzen, mooie stoffen, mooie snits.

Ik draag altijd jurken of rokken en vaak laarzen. Ik hou van vrolijk, van bloemen, stippen, kleur en prints. Maar ik maak een keuze. Of de jurk valt op, of de laarzen, anders wordt het te veel van het goede. Morgen draag ik mijn laarzen van Helena-Angelique, Nederlands design. Ze kostten 450 euro en ik ben er dol op. Ik kan er ook nog goed op lopen. Omdat ze een heftige print hebben en de achterkant geregen is met knalrood lint, draag ik er een effen jurk bij.

Ik vind jurken mooi, ze zitten lekker en ze bieden diversiteit. Broeken vind ik toch altijd min of meer hetzelfde beeld geven. Ik koop mijn jurken bijna allemaal via internet. Met een bijna fulltime baan en een dochter van twee, zit winkelen er niet zo in. Via internet gaat het niet alleen sneller, maar ik vind er ook apartere dingen. En je kunt zoeken op model. Handig voor mij, want ik zoek altijd hetzelfde: ze moeten een serieuze V-hals hebben en soepel aansluiten. Omdat ik geen maatje 32 heb, wordt het totaalbeeld anders te volumineus. Mijn laarzen vind ik wel in winkels. Als ik een goed paar zie, koop ik ze meteen. Deze behoren tot mijn favorieten. Ze zijn zelfs een keer gebruikt voor een boekomslag.”

JH/SK