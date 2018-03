Paus naar Lourdes 150 jaar na Mariaverschijning

Hij verwachtte weinig te zullen reizen, maar de reislust van paus Benedictus XVI blijkt bijna gelijke tred te houden met die van zijn voorganger, Johannes Paulus II. Het grote verschil zit hem vooralsnog in de bestemmingen. Johannes Paulus, die pas 58 jaar was toen hij kerkvader werd, bereisde vooral de derde wereld. De nu 81-jarige Benedictus maakte sinds zijn uitverkiezing drie jaar geleden vooral pelgrimages in de westerse wereld: de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk en Australië. Volgens de in Duitsland geboren paus is het Westen met zijn leegstaande kerken in grote problemen, omdat veel katholieken menen dat ze God niet langer nodig hebben.

Van 13 tot en met 15 september onderneemt Benedictus een tocht die zijn voorganger zelfs tweemaal maakte: hij gaat naar Lourdes. Benedictus zal in Zuid-Frankrijk de herdenking bijwonen van de eerste Maria-verschijning in de Grot van Massabielle, 150 jaar geleden. De heilige maagd zou in 1858 achttien keer zijn verschenen aan Bernadette Soubirous. Op aanwijzingen van Maria legde het 14-jarige meisje een bron met geneeskrachtig water bloot.

Bernadette werd in 1933 heilig verklaard en Lourdes groeide uit tot een van de drukst bezochte bedevaartsoorden ter wereld. Gelovigen komen er om te bidden en zich te laven aan het bronwater uit de grot. In de loop der jaren heeft het Vaticaan 67 wonderbaarlijke genezingen met Lourdes-water erkend. In katholieke kringen wordt een bijzonder emotioneel bezoek verwacht. Ook omdat de gang naar Lourdes in augustus 2004 de laatste buitenlandse reis was van Johannes Paulus II.