Berlusconi verliest van The Economist

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft het proces verloren dat hij wegens smaad had aangespannen tegen The Economist. Het Britse weekblad bracht in april 2001, aan de vooravond van verkiezingen die Berlusconi zou winnen, als omslagverhaal: ‘Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy’. Daarin werd hij onder meer beschuldigd van belangenverstrengeling. Gisteren oordeelde de rechtbank in Milaan dat het blad met de publicatie binnen de grenzen van de Italiaanse wet was gebleven.