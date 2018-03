Audi’s ‘Pelléas et Mélisande’ blijft mystiek-duister

Opera Pelléas et Mélisande van C. Debussy door de Nationale Opera Brussel. Gezien: 4/9 De Munt Brussel. Herh.: t/m 23/9. Inl: www.demunt.be

Pierre Audi, de artistiek directeur van de Nederlandse Opera, bracht in 1993 en 1996 Debussy’s opera Pelléas et Mélisande in de enscenering van Peter Sellars. Nu regisseert hij zelf in Brussel Pelléas et Mélisande op verzoek van artistiek directeur Peter de Caluwe, ooit in Amsterdam verantwoordelijk voor de zangerscasting.

Sellars toonde destijds in Amsterdam een geactualiseerde versie van de mystieke en duistere opera uit 1902: spelend in Californië met de oceaan als een zee van tl-buizen. Zo actueel, dat de opera ging over Rodney King, de zwarte automobilist die in Los Angeles door de politie in elkaar werd geknuppeld. Sellars bleef actualiseren: de herneming ging over O.J. Simpson en de moord op zijn vrouw.

De ensceneringen van Pierre Audi zelf zijn altijd wars van actualisering. Dat is nu ook zo met zijn Brusselse Pelléas et Mélisande, gebaseerd op het gedicht van de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck. Abstract is het wel, maar niet alles is geheel tijdloos. De op het podium ronddraaiende sculpturale installatie van de beroemde Indiase kunstenaar Anish Kapoor, herinnert aan meubels met wulpse rondingen uit de jaren zestig en zeventig.

Alles oogt prachtig in de subtiele en wisselende belichting met projecties van Jean Kalman. Maar het draagt niets bij aan duiding van het duistere en onverklaarbare verhaal: de geheimzinnige herkomst van Mélisande, haar dood, de rest. Het mysterie wordt soms zelfs vergroot: er wordt veel gezongen over het haar van Mélisande, die hier kaal is.

Muzikaal en vocaal is de voorstelling respectabel. Mark Wigglesworth dirigeert vaak meer kamermuzikaal dan symfonisch. En er wordt goed gezongen door Stéphane Degout (Pelléas), Sandrine Piau (Mélisande) en Dietrich Henschel (Golaud).

Golauds wellustige gesnuffel aan een blauwe jurk van Mélisande is een subtiele herinnering aan de vorige Brusselse productie van Pelléas et Mélisande uit 1996 van Herbert Wernicke. Ook hij hield het mysterie in stand en verwees naar de mythe van de vrouwenverslinder Blauwbaard. In Amsterdam regisseerde Wernicke in 1988 Bartóks Blauwbaard. De internationale operawereld is een dorp.