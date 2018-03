asielzoekers nrc.nl/voortegen Voor Henk Kamp wijt het aantal asielzoekers aan het categoriale beschermingsbeleid. Misschien klopt dat, misschien ook niet. Volgens zijn collega Stef Blok (ook VVD) komt het door het generaal pardon. Ik ben jaloers op zoveel zekerheid. Ik heb vooral vragen. Hoeveel asielaanvragen van Irakezen en Somaliërs zijn herhaalde aanvragen? Komen de nieuw aangekomen aanvragers uit Denemarken en Zweden, of vers uit Irak?Ook in Duitsland en Turkije stijgt het aantal Iraakse asielzoekers sterk. Hebben ze daar ook een categoriaal beschermingsbeleid? Zonder antwoord op dit soort vragen weten we niet of de stijging gevolg is van het Nederlandse beleid. Ook als we daar wel van uitgaan, heb ik vragen: Ligt overleg binnen de EU over een gezamenlijke benadering van Iraakse en Somalische asielzoekers niet meer voor de hand dan restrictief beleid na-apen?De meeste Somalische asielzoekers kunnen als gevolg van het Salah Sheekh-arrest van het Hof in Straatsburg niet worden teruggestuurd. Wat doen de Denen en de Zweden met hen?Zijn sommige ‘kansarme migranten’ misschien mensen die recht hebben op asiel?Gelukkig kan Henk Kamp ons dit allemaal vertellen, want hij heeft zijn standpunt al klaar.Thomas Spijkerboer is hoogleraar migratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.Lees de reactie van Kamp op Spijkerboers repliek op nrc.nl/voortegen en discussieer mee. ==== Capturefile: K:\fotobestanden\RAW bestanden\Spijkerboer-0123.CR2CaptureSN: 1130701868.000042Software: Capture One LE for Windows