Altijd al ondernemer

‘Op mijn 22ste begon ik bij Randstad. Precies hetzelfde gevoel dat ik toen had, heb ik nu weer: ik kan dit. Bij Randstad heb ik allerlei functies gehad, werving en selectie, coaching, leidinggeven aan vestigingen, echt van alles. Ik vond het overal leuk. Dat komt doordat ik altijd mijn eigen baan creëerde. Van elke functie maakte ik mijn eigen winkeltje. Laatst ging ik eten met mijn oude directeur. Hij zei: jij was altijd al een ondernemer.

Toen ik al twintig jaar bij Randstad zat en het idee had dat daar buiten geen ander leven was, vroeg een detacheringsbureau of ik bij hen wilde werken. Ik zei: make me an offer I can’t refuse. Dat deden ze. Vervolgens had ik twee jaar weer een eigen winkeltje en dat was nog leuker. Ik moest letterlijk alles zelf regelen. Toen werd de ondernemer in mij echt wakker. Ik dacht: wat ik in loondienst doe voor een ander, kan ik ook voor mezelf gaan doen. Nadat ik serieus over alle bedreigingen had nagedacht, zag ik alleen maar kansen.

In april ben ik officieel begonnen. Om meer te leren over andere organisaties en om wat inkomenszekerheid te krijgen, heb ik twee korte interim-klussen aangenomen bij de ANWB en ING. Nu richt ik me vooral op mijn core business, dat is werving en selectie. Daarnaast coach ik mensen. En ik wil motivatietrainingen gaan geven. Daarvoor heb ik een speciaal programma opgesteld, de Hordenloop, maar dat traject moet ik nog in gang zetten.

Mijn klanten komen uit mijn eigen netwerk en uit de netwerkclubjes waar ik in zit. Ik heb gewoon aan iedereen verteld dat ik voor mezelf begonnen ben.

Mijn werkplek is thuis. Maar daar ben ik niet veel. Het is geen goede plek om mensen te ontvangen. Daarom zit ik vooral bij bedrijven. Eigenlijk is de auto mijn kantoor. Mijn man en ik hebben allebei een Saab, maar hij heeft een cabrio. Als het mooi weer is, verhuis ik mijn hele kantoor daarom maar naar zijn auto.

Het nadeel van voor jezelf werken is dat je lange werkweken maakt, zo’n 60 uur per week. Omdat het allemaal voor mezelf is, houd ik die uren niet bij. Het voelt heel relaxed. Dit leven past bij mij. Van nature heb ik een sterke drive en het ondernemerschap heeft dat alleen maar versterkt. Je hebt luxepaarden en werkpaarden. Ik ben een werkpaard.

Wilma van Hoeflaken