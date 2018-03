Akkoord woekerpolis is ‘dichtbij’

Verzekeraar Delta Lloyd en slachtoffers van de zogeheten woekerpolissen zijn dichtbij een overeenkomst over vergoeding van de geleden schade. De partijen hopen na het weekend een akkoord te hebben.

Dat zegt Rob Okhuijsen, woordvoerder van de stichting Verliespolis, een van de twee stichtingen die namens slachtoffers onderhandelen. Een woordvoerder van Delta Lloyd stelt dat het „heel goed mogelijk zou kunnen zijn” dat er volgende week een overeenkomst is. De onderhandelingen „lopen goed”, aldus Delta Lloyd. Het zou het eerste akkoord zijn tussen een verzekeraar en de gedupeerden en daardoor maatgevend voor de onderhandelingen met andere verzekeraars. Delta Lloyd zou nu in gesprek zijn over een vergoeding van rond de 300 miljoen euro.

De geruchtmakende zaak draait om beleggingspolissen waarvan verzekeraars er sinds de jaren negentig in totaal 6,5 miljoen hebben verkocht. Vaak werd een groot deel van de inleg (40 procent of meer is geen uitzondering) afgetrokken als kosten. Polishouders wisten van tevoren niet dat zij zo veel kosten moesten betalen.

In maart van dit jaar stelde de financiële ombudsman vast dat verzekeraars de gedupeerden schadeloos moesten stellen. Voor de verzekeraars zou een schadeloosstelling uitkomen op minstens een miljard euro.

Gisteren was over de ontwikkelingen enige verwarring ontstaan toen sommige media meldden dat de stichting Woekerpolis Claim al een akkoord zou hebben bereikt met Delta Lloyd. Een woordvoerder van Delta Lloyd ontkende dit bericht gisteravond. In een gezamenlijk persbericht hebben Delta Lloyd en de twee stichtingen laten weten wel „vergaand in gesprek” te zijn over een regeling.

Een bron rond de onderhandelingen zegt dat Woekerpolis Claim iets te snel positief reageerde op een voorstel van Delta Lloyd en die reactie snel terugdraaide toen de tweede stichting, Verliespolis, zich harder opstelde tegenover de verzekeraar. Het gaat volgens betrokkenen om de laatste loodjes in de onderhandelingen.

De stichting Verliespolis is opgericht door de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effecten Bezitters. Achter Woekerpolis Claim staat de Vereniging Consument & Geldzaken.